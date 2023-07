Good Omens, come è finita la prima stagione della serie di Neil Gaiman?

Neil Gaiman ci ha abituato negli ultimi anni a lavorare a trasposizioni televisive di suoi celebri romanzi e fumetti. Così è successo anche per Good Omens 2 che sbarcherà il 28 luglio su Amazon Prime Video con le nuove avventure dell'angelo e del demone più amati della tv. Ma come si è conclusa la prima stagione?

Good Omens si è contraddistinta, fin dal primo momento, per una incredibile fedeltà rispetto al romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett pubblicato nel 1990 e diventato un fenomeno mondiale. Ci sono voluti "solo" 29 anni per avere un adattamento di livello sul piccolo schermo con protagonisti Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei panni dell'angelo Aziraphale e del demone Crowley. La prima stagione ripercorreva con fedeltà gli eventi del libro aggiungendo solamente il personaggio di Gabriele, interpretato da Jon Hamm.

Ad essere al centro, ovviamente, è la relazione di Aziraphale e Crowley in Good Omens e il loro tentativo di sventare l'Apocalisse poiché fin troppo legati ai piaceri della vita terrena. Nel frattempo si mobilita per fermare la fine del mondo imminente anche Anathema Device, ultima discendente della strega profeta Agnes Nutter. I loro tentativi di fermare l'arrivo dell'anticristo, incarnato in un ragazzino chiamato Adam, porteranno Aziraphale e Crowley ad essere processati dal Paradiso e dall'Inferno. Scambiando le proprie identità i due riusciranno a salvarsi ma, inevitabilmente, verranno abbandonati dalle proprie fazioni.

