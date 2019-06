Good Omens, David Tennant e Michael Sheen discutono del finale della serie

I sei episodi del riuscito adattamento di Good Omens sono approdati ieri su Amazon Prime Video (qui il nostro first look), regalando ai fan di Neil Gaiman una miniserie irriverente e ricca di spunti fantastici e di british humor, e soprattutto nel finale si avverte tutta l'ottima scrittura dei personaggi.

Nel finale, Crowley e Azraphel si imitano l'un l'altro durante le rispettive prove all'Inferno e in Paradiso, una svolta che ha senso soprattutto a posteriori, visto che i due hanno avuto millenni per diventare amici e conoscersi a vicenda, imparando anche a imitarsi. Una svolta inattesa anche per chi è una abile osservatore o un amante del romanzo di Gaiman e Terry Pratchett, e i due interpreti dei personaggi, gli straordinari David Tennant e Michael Sheen, hanno parlato proprio del finale con il The Wrap.



Michael Sheen ha spiegato: "Beh, la sfida è stata proprio questa: come possiamo metterlo in scena senza regalarlo in modo facile al pubblico, rendendolo invece un momento da riguardare per restarne sorpresi?". David Tennant dice invece: "Fortunatamente, quelle scene sono arrivate a produzione ormai inoltrata, quindi abbiamo avuto molto tempo per stare insieme e vederci lavorare. Persino nel subconscio ci coglie costa stia facendo l'altro attore, quei piccoli tic o quelle particolarità della recitazione che potrebbero farlo scoprire. Ne abbiamo parlato molto, su quanto dovesse sembrare veloce e reale, anche come membri del pubblico, che dovesse nascondere un qualche trucco".



Continua Tennant: "L'intero processo del grande addestramento all'Inferno e dell'addestramento in Paradiso è concepito e messo in scena molto sottilmente: gli permettiamo di emergere e non lo strattoniamo fuori dalla sua tana, per così dire. Penso che renderà Good Omens uno di quegli show che saranno premiati da più visioni".



Good Omens è attualmente disponibile su Amazon Prime Video.