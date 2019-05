Good Omens, David Tennant svela la presenza di un easter egg su Doctor Who

Good Omens ha più di un punto di contatto con Doctor Who. Le due serie infatti condividono il regista Douglas McKinnon, che di Doctor Who ha diretto più di un episodio, e il protagonista David Tennant, Crowley in Good Omens ed amatissimo secondo dottore nella serie fantascientifica della BBC.

Tutte queste intersezioni hanno ovviamente fatto sì che si cominciasse a fantasticare su eventuali omaggi inseriti nella serie tratta dall'opera di Neil Gaiman e Terry Pratchett. Ipotesi che, in effetti, è stata confermata dallo stesso David Tennant.

Il Barty Crouch Jr. di Harry Potter e il Calice di Fuoco ha infatti svelato che ci sarà almeno un omaggio a Doctor Who nascosto nelle immagini della nuova serie Prime. I fan, però, dovranno aguzzare la vista: "C'è un riferimento a Doctor Who che puoi cercare sullo schermo, sì. Potresti dover usare il tasto pausa per trovarlo ma sì, c'è sicuramente. Si trova nell'appartamento di Crowley ed è un piccolo omaggio. Ah, e c'è la targa della macchina, sicuramente! Ma nessun Dalek" ha dichiarato l'attore, stuzzicando la curiosità degli spettatori whovians.

Good Omens esordirà nella giornata di oggi su Amazon Prime Video e, proprio come nel romanzo, seguirà le avventure del diavolo Crowley e dell'angelo Azraphael intenti a cercare di salvare il mondo dall'Apocalisse. Immagini della serie ci erano state mostrate nei trailer usciti durante gli ultimi mesi, nei quali vedevamo una setta di suore sataniche e l'arrivo del Giudizio Universale.