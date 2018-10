Good Omens: ecco l'esilarante trailer della nuova serie Amazon Originals!

Amazon Studios ha rilasciato il primo trailer di Good Omens al Comic-Con di New York, che si sta svolgendo proprio in queste ore. Date un'occhiata al player.

Good Omens è una serie che vedremo nel 2019 e mostrerà l'angelo Aziraphale, interpretato dallo straordinario Michael Sheen e il demone Crowley, interpretato dall'altrettanto fantastico David Tennant, unire le forze per scongiurare l'arrivo dell'Apocalisse. nel 2018 infatti, pare che il mondo finirà e che le forze del male e del bene stiamo iniziando a muovere guerra l'una contro l'altra.

La serie si svilupperà in sei puntate e i due amici (si conoscono da ben seimila anni, proveranno a fare in modo che i piani dell'Altissimo non si realizzino. Naturalmente, come in tutte le Apocalissi che si rispettano, ci sarà anche l'Anticristo. Date pure uno sguardo a questo simpatico trailer e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.

Nel cast di Good Omens ci sono anche: David Morrissey, Jon Hamm, Michael McKean, Adria Arjona, Nina Sosanya e Ned Dennehy.