Good Omens, le impressioni dei protagonisti alla lettura del copione

Good Omens è in streaming su Amazon Video, e in una recente intervista i due protagonisti della serie, David Tennant e Michael Sheen, hanno parlato di ciò che hanno imparato sui loro personaggi durante la prima lettura ad alta voce del copione, con il cast al completo intorno a un tavolo.

La miniserie, composta da sei episodi, non avrà una seconda stagione ed è basata sul romanzo del 1990 scritto da Neil Gaiman e il compianto Terry Pratchett. Segue l'angelo Aziraphale (Sheen) e il demone Crowley (Tennant), che nei loro seimila anni come emissari sulla Terra hanno stretto un'amicizia stravagante. Quando arrivano notizie su un'apocalisse imminente, i due iniziano a cercare di ritardarne i tempi.

Parlando della prima lettura di gruppo, i due protagonisti di Good Omens hanno negato di aver mai discusso prima di argomenti relativi alla serie, se non in maniera superficiale. Ma quando hanno iniziato a leggere, ha confessato Sheen, “il personaggio che interpretavo all’inizio della lettura non era lo stesso che ho recitato alla fine. Credo che questo sia dovuto al modo in cui noi, in un certo senso, ci siamo comportati l'uno con l'altro e ci siamo adattati l'un l’altro.”

“È proprio così” conferma Tennant. “Anche durante le prove dei costumi, per esempio, ci siamo influenzati reciprocamente. Eravamo tutti nella stessa stanza, ricordo che passavo e qualche volta dicevo: Oh, mi piace l'aspetto di quello. Mi piace il look di quest’altro."

Sui loro personaggi, Sheen e Tennant conoscevano a grandi linee i loro ruoli. “Sapevamo che sarremmo stati una strana coppia" ha detto Charlie Sheen, "io un po' pignolo, lui più sfacciato. Ma le specifiche di questo devi scoprirle. E ricordo che in quella lettura a tavola, iniziando a scoprirle abbiamo cominciato a cambiare a poco a poco. Sono entrato con una specie di idea e quell'idea è cambiata abbastanza rapidamente.”

I due protagonisti di Good Omens avevano recentemente parlato anche del finale della serie.