Good Omens: un gruppo di monache sataniche accoglie l'arrivo dell'Anticristo

Con la première di Good Omens in arrivo il prossimo mese, lo show targato Amazon ha assoldato un gruppo di monache sataniche, The Chattering Order di St. Beryl, per cantare e accogliere l'arrivo dell'Anticristo con la loro canzone, Brand New Baby Smell. I sei episodi del serial verranno pubblicati su Amazon Prime Video il prossimo 31 maggio.

L'adattamento del romanzo best-seller di Neil Gaiman e Terry Pratchett, Buona Apocalisse a tutti!, è prodotto da BBC Studios, ed è pronto a debuttare su Amazon Prime Video e in anteprima su BBC Two nel Regno Unito.

Michael Sheen e David Tennant recitano rispettivamente nei panni dell'angelo Azraphel e del demone Crowley, ormai abituati alle tradizioni terrestri, che tentano di prevenire l'arrivo dell'Anticristo e l'apocalisse che provocherebbe la distruzione totale del pianeta.



Nel cast di Good Omens anche Jon Hamm, Jack Whitehall, Michael McKean e Adriana Arjona, insieme a Derek Jacobi e Miranda Richardson. Brian Cox è la Morte mentre Benedict Cumberbatch presta la voce a Satana e Frances McDormand a Dio.

Nei character poster di Good Omens si possono vedere tutti i personaggi, tra angeli, demoni e cacciatori che popoleranno lo show Amazon.

Good Omens è il nuovo lavoro di Neil Gaiman - in questo caso in collaborazione con Terry Pratchett - che finisce sul piccolo schermo dopo American Gods; quest'ultimo è giunto alla seconda stagione, con protagonisti Ricky Whittle e Ian McShane.