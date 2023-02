Good Omens: Neil Gaiman anticipa la Stagione 2 pubblicando il diario di Aziraphale

Mentre ancora non abbiamo alcun indizio sulla possibile data d'uscita della seconda stagione di Good Omens, Neil Gaiman ha voluto anticipare qualche dettaglio sui nuovi episodi facendo un regalo a tutti i fan della serie per San Valentino. Infatti, l'autore ha condiviso un estratto del diario di Aziraphale usato per una scena della Stagione 2.

In un post di San Valentino condiviso sul suo Tumblr, Gaiman ha pubblicato un estratto del diario di Aziraphale che vedremo nella seconda stagione di Good Omens. Gaiman racconta che gli era stato chiesto di scrivere un passaggio del diario di Aziraphale per una scena della seconda stagione, ma che l'inquadratura finale della scena era troppo ravvicinata per poter permettere di vedere la maggior parte delle sue annotazioni.

Tuttavia, piuttosto che lasciare che questo passaggio andasse sprecato o passasse inosservato, Gaiman ha postato l'intero testo del diario come "un piccolo regalo di San Valentino per chiunque di voi abbia bisogno di essere tirato su di morale". Di seguito il testo:

"Signora!" Dissi, "credo proprio che mi abbiate completamente frainteso!". La contessa si sollevò in tutta la sua altezza, che credo fosse di circa un metro e settanta, e mi fissò, piuttosto perplessa. "No", disse, "credo che siate voi a sbagliare, signor Fell. Perché non ho mai incontrato un uomo che potesse resistere alle mie lusinghe". E poi, rimettendosi i vestiti (il che richiese molto più tempo che liberarsene), aggiunse: "Non so che tipo di uomo siate, signor Fell. Confido che aiuterà ancora mio fratello con il suo piccolo problema". "Sono ancora a disposizione per lui", le assicurai. "È come se fosse stato liberato da un peso". "Siete un angelo", disse la contessa. E così lasciammo perdere la questione. Stamattina è tornato da lei il fratello, rilasciato (da me) dal carcere dei debitori. Lei era molto contenta di vederlo.

POSTSCRIPT: Sembra che non fosse una contessa, che lui non fosse suo fratello e che siano fuggiti insieme in Francia lasciandosi dietro molti debiti. Raccontai tutto a Crowley davanti a un bicchiere di Chiaretto, ma lui non sembrò sorpreso come mi aspettavo.

Nonostante manchi una data, sappiamo che la seconda stagione di Good Omens dovrebbe uscire su Prime Video la prossima estate. Intanto, date un'occhiata al poster di Good Omens 2. Gaiman è attualmente al lavoro anche su un'altra Stagione 2, quella di The Sandman per Netflix.

Concepita come serie limitata, Good Omens è uscita su Prime Video nel 2019 e dopo un sensazionale successo è stata rinnovata nel giugno 2021.