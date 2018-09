Good Omens: Neil Gaiman e il cast al prossimo New York Comic Con

Amazon ha in programma di portare il suo prossimo show Good Omens, insieme a Neil Gaiman e al cast, al New York Comic Con. I partecipanti al NYCC potranno avere la possibilità di vedere Michael Sheen, David Tennant e il resto degli interpreti, e incontrarli per discutere della serie tv e per avere alcune anticipazioni.

Good Omens è un adattamento del romanzo omonimo (distribuito in Italia col titolo Buona Apocalisse a tutti!) scritto a quattro mani da Neil Gaiman e Terry Pratchett. Nel libro l'angelo Aziraphale e il demone Crowley formano un'improbabile alleanza per fermare l'imminente apocalisse dopo che entrambi si rivelano soddisfatti delle vite che trascorrono in Gran Bretagna.

Sebbene Gaiman e Pratchett abbiano dichiarato in passato di voler scrivere un sequel, quest'ultimo è scomparso nel 2015, e un eventuale seguito potrebbe essere scritto dal solo Gaiman.

Amazon ha deciso di portare sul piccolo schermo la storia di Good Omens e i fan che vogliono saperne di più avranno la possibilità di scoprire qualcosa in più al New York Comic Con.

Dopo il tweet di Neil Gaiman che anticipava grandi notizie è arrivato quello del sito ufficiale di Good Omens che ha spiegato come Amazon abbia intenzione di portare lo show al NYCC, con un panel previsto per le 10.00 del 6 ottobre al Madison Square Garden.

Amazon non ha ancora rilasciato un trailer e non ha nemmeno annunciato una data d'uscita ufficiale ma l'evento newyorchese potrebbe essere un'ottima occasione per mostrare almeno il teaser dello show.

Considerando l'argomento è possibile che lo show possa andare incontro a delle critiche dall'ambiente religioso, soprattutto per una scena che si annuncia controversa con protagonisti Adamo ed Eva.

Il cast dello show, oltre a Michael Sheen e David Tennant, comprende anche la star di Mad Men, Jon Hamm e il premio Oscar Frances McDormand.