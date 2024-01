Good Omens, Neil Gaiman e l'esilarante 'protesta' sui social per la serie Prime Video

Come molti sapranno, Good Omens è stato rinnovato per una terza stagione e continuerà così la narrazione delle disavventure dei due personaggi principali, interpretati da Michael Sheen e David Tennant. Tuttavia, il finale della seconda stagione non è stato particolarmente apprezzato da alcuni fan, così Neil Gaiman ha espresso la sua opinione.

L'autore di Good Omens e della serie ha spiegato che la seconda stagione è stata in realtà un ponte tra il libro e la sua idea originale per il sequel, e che la terza stagione è già stata programmata da tempo. Mentre la maggior parte dei fan confida nel fatto che Gaiman riuscirà a portare a termine la terza stagione, alcuni si sono presi gioco dell'autore per aver messo i fan in difficoltà.

Questa settimana, Gaiman ha tenuto uno spettacolo alla Sydney Opera House e gli è stato chiesto di firmare un pezzo di carta esilarante e "creativo" realizzato in "protesta" contro il finale della seconda stagione di Good Omens. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Good Omens 2.

"Oggi mi hanno chiesto di firmare qualcosa per qualcuno qui a Sydney in Australia. È decisamente creativo", ha condiviso Gaiman. L'immagine che l'autore ha firmato vedeva il volto di Gaiman cancellato e recitava: "Attenzione: Neil Gaiman è bandito da questi locali finché non avrà sistemato il finale di Good Omens S2. È armato e pericoloso, se vedete questo individuo NON avvicinatevi, segnalatelo a nsw.crimestoppers.com.au". Considerando che Gaiman ha condiviso l'immagine, siamo sicuri che il tutto era all'insegna del divertimento e dell'ironia.

"Beh, non dipende da me", ha risposto Tennant quando gli è stato chiesto se i fan rivedranno Crowley e Aziraphale. "Sì. Se dipendesse da noi, sarebbe una cosa, ma...". Sheen ha aggiunto. "Voglio dire, se tutto va bene, speriamo solo che abbastanza persone guardino la seconda stagione per renderla ineffabile", ha scherzato, usando la famosa battuta dello show. "Inevitabile", ha corretto timidamente.

La terza stagione è stata confermata ufficialmente da Prime Video, quindi rivedremo questo inseparabile duo immersi in nuove ed entusiasmanti avventure dal sapore biblico e vagamente blasfemo.