Good Omens, Neil Gaiman spiega la battuta su un'opera di Shakespeare

In Good Omens assistiamo spesso alla messa in scena di fatti ambientati durante eventi storici o mitici, dalla Creazione alla seconda guerra mondiale, passando per l'antica Roma, l'epoca dei cavalieri di re Artù e così via.

Particolarmente denso di momenti del genere è il terzo episodio della serie, che si apre con una lunghissima introduzione atta a farci conoscere origine e sviluppo della strana amicizia tra Azraphael e Crowley.

Durante uno di questi salti temporali passiamo per la Londra del sedicesimo secolo: i nostri eroi si ritrovano infatti al Globe Theatre di Shakespeare (la cui attuale ricostruzione londinese è stata concessa per la prima volta come set cinematografico) e assistono alle prove dell'Amleto insieme al suo celebre autore, sfiduciato sulle effettive possibilità di successo. Successo che arriverà, poi, proprio grazie ad un miracolo compiuto da Crowley su insistenza di Azraphael.

A raccontarci la nascita di questo siparietto è stato lo stesso Neil Gaiman, autore del libro insieme al compianto Terry Pratchett e co-sceneggiatore della serie. Gaiman ha infatti spiegato che la presenza di Shakespeare non era prevista, ma si è pensato di ovviare così ad alcuni problemi logistici: il tempo concesso loro per l'utilizzo del teatro era infatti limitato, e riempirlo di comparse per simulare l'effettiva messa in scena dell'Amleto avrebbe richiesto troppo tempo (e, quindi, un esborso economico aggiuntivo). Inserire uno Shakespeare in preda al panico da debutto è stata quindi l'idea più pratica e il risultato, in effetti, ha premiato la scelta.

Gaiman, comunque, ha dichiarato di preferire il lavoro di scrittore a quello di sceneggiatore. L'autore si reputa comunque più che soddisfatto della riuscita della serie, ed ha avuto parole di elogio in particolare per Benedict Cumberbatch.