Good Omens, Neil Gaiman spiega perché non ci sarà una seconda stagione

Le sei puntate che compongono questa prima stagione di Good Omens sono state pensate per non lasciare spazi ad eventuali seguiti. Questo, almeno, è quanto dichiarato dall'autore Neil Gaiman, che ha anche spiegato il perché di questa scelta.

Gaiman, com'è noto a molti, aveva cominciato a lavorare insieme al compianto Terry Pratchett su quello che avrebbe dovuto essere il seguito di Good Omens, intitolato provvisoriamente 668 - The Neighbor of the Beast, la cui scrittura fu poi interrotta a causa della morte di Pratchett avvenuta nel 2015: i due, stando a quanto raccontato da Gaiman, erano d'accordo sul non scrivere niente che riguardasse Good Omens senza il contributo dell'altro.

A qualcuno, però, è saltata in mente l'idea che il materiale già esistente potesse servire come base per metter su un eventuale seconda stagione di Good Omens. Ipotesi che Gaiman ha prontamente smentito: "Ho già esteso il racconto delle cose che accadono tra l'Inferno e il Paradiso. Gabriele non è nei libri, ma lui e gli altri angeli, così come una manciata di altri demoni, vengono da tutte le conversazioni che ho avuto con Pratchett su ciò che avremmo fatto con il secondo libro. Così, in un certo senso, ho già utilizzato quel materiale".

A quanto pare, dunque, non c'è altro materiale dal quale poter prendere le idee per una seconda stagione, e Gaiman non sembra intenzionato a tradire l'accordo fatto con il defunto amico scrivendo di proprio pugno un seguito alla loro opera. Gaiman, che si è detto decisamente più incline al lavoro di scrittore che a quello di sceneggiatore, ha poi anche spiegato la scena del terzo episodio ambientata al Globe di Shakespeare.