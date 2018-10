Good Omens: Neil Gaiman stipula un accordo esclusivo con Amazon Studios

Deadline riporta che lo scrittore britannico Neil Gaiman nelle scorse ore ha firmato un contratto in esclusiva con Amazon Studios per assicurare alla compagnia film e serie tv originali.

L'annuncio anticipa l'uscita della nuova serie Good Omens, tratta dall'omonimo romanzo scritto in collaborazione con Sir Terry Pratchett e che arriverà su Amazon Prime Video nel 2019 con protagonisti David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm e Frances McDormand.

Gaiman è un autore prolifico, il cui lavoro nel corso degli anni ha spaziato fra fumetti, libri, film, giornalismo e teatro. La seconda stagione di American Gods sarà lanciata su Starz il prossimo anno. In precedenza ha scritto la sceneggiatura della serie della BBC Neverwhere e il suo personaggio The Sandman è comparso nella serie tv della Fox Lucifer (tra l'altro il personagguo Lucifer è nato proprio sulle pagine del fumetto Sandman).

Per il cinema, Gaiman ha scritto Mirrormask per la Jim Henson Company e ha co-scritto la sceneggiatura di Beowulf di Robert Zemeckis. Dai suoi romanzi anche film come Stardust di Matthew Vaughan e Coraline e La Porta Magica di Henry Selick.

Si tratta dell'ennesimo contratto televisivo con personalità di alto profilo per Amazon Studios, che ha recentemente chiuso accordi simili con Jordan Peele, Sharon Horgan, Reed Morano, e Bryan Cogman. "Neil Gaiman è uno scrittore di talento eccezionale, che crea mondi avvincenti, multidimensionali e semplicemente unici", ha dichiarato Jennifer Salke, direttrice di Amazon Studios. "Siamo fortunati a poter portare la sua visione per il pubblico di Prime Video."

"Quello che mi ha spinto ad accettare questa offerta è stato tutto il divertimento che ho provato nel lavorare con il team di Amazon su Good Omens", ha detto Gaiman. "Sono persone intelligenti, gloriosamente entusiaste, che non temono che Good Omens sia una serie diversa da tutte le altre ma anzi sono davvero determinati quanto me a renderla unica. Sono entusiasta di sapere che avrò una casa in Amazon in futuro, dove potrò creare una televisione che nessuno ha mai visto prima."