Good Omens, Neil Gaiman zittisce le polemiche sulla 'diversità forzata'

Anche una serie come Good Omens, apprezzata quasi all'unanimità dai fan dell'opera di Gaiman e Pratchett, non può accontentare tutti. Così, nel mare di commenti positivi, qualcuno ha trovato il tempo di sollevare una polemica ed attirare l'attenzione dell'autore.

Pare, infatti, che ad alcuni spettatori non sia andato giù il modo in cui è stato rappresentato il rapporto tra Azraphael e Crowley. Sulle dinamiche della loro amicizia la serie ha effettivamente un po' calcato la mano, ammiccando qua e là al mondo LGBT grazie a battute e atteggiamenti messi lì a lasciar intendere che tra i due ci fosse qualcosa di più profondo.

Nulla di particolarmente sconvolgente o di dissonante con la trama, comunque: il rapporto tra l'angelo e il demone è paragonabile, se vogliamo, a quello tra Sherlock e Watson nella nota serie BBC, con quel detto e non detto che in fondo è funzionale alla creazione di siparietti in linea con il clima della serie. Qualcuno, però, non la pensa proprio così: per alcuni spettatori, infatti, questa leggera variazione nel rapporto tra i due protagonisti non è stata altro che una forzatura, un voler dare spazio ad ogni costo alla 'diversità'.

La polemica è ovviamente rimbalzata tra i vari social, fino a far perdere la pazienza allo stesso Neil Gaiman. Lo scrittore e sceneggiatore, tramite Twitter, ha infatti sentenziato: "Quando gente che si autoproclama 'suprematista bianca' spegne Good Omens dopo pochi minuti e poi viene su Twitter a dirmelo, è una cosa che mi fa pensare che talvolta una recensione negativa può essere qualcosa di meraviglioso". Il tweet di Gaiman, arrivato in risposta ad un altro che bollava la serie come 'immondizia', ha quindi messo le cose in chiaro: se la pensate così non siete gli spettatori giusti per Good Omens, e al suo autore va più che bene così.

Good Omens, comunque, si concluderà con questa prima stagione: proprio Neil Gaiman ha parlato dei motivi che lo spingono a non scrivere altri episodi dello show.