Good Omens: Netflix promette di non realizzare più altre stagioni della serie di Gaiman

Netflix non si è certo lasciata sfuggire l'occasione per rispondere con tono naturalmente sarcastico all'assurda petizione lanciata da un gruppo di cristiani contro la serie, Good Omens, ma rivolta alla piattaforma sbagliata.

Come riportato nella giornata di ieri, ventimila cristiani hanno chiesto a Netflix con una petizione di cancellare la serie Good Omens, diffusa però sulla piattaforma digitale di Amazon Prime Video. Nella petizione si legge che "Good Omens costituisce “un altro passo per rendere il satanismo normale, leggero e accettabile”, e la serie “si fa beffe della saggezza di Dio” – Dio, che, tra l’altro, “ha la voce di una donna” (Frances McDormand). Inoltre, l’anti-Cristo è rappresentato come “un ragazzino normale”, e si crea “confusione tra Verità ed Errore, tra Bene e Male, eliminando l’orrore che la società prova ancora per il diavolo."

Dopo che il fatto ha suscitato la reazione divertita dello stesso Gaiman ("Mi promettere di non dirglielo?", ha risposto ai fan), è arrivata anche la risposta di Netflix, che tra le sue pagine social ha così risposto all'equivoco, con toni ampiamente sarcastici: "Ok, promettiamo di non realizzarne altre stagioni". Netflix non farà certo fatica a mantenere la promessa, dato che Good Omens è una miniserie prodotta da Amazon Prime Video. Tra l'altro, da notare che a rispondere è stato l'account della sezione britannica di Netflix, alimentando ancora di più l'ironia di fondo.

D'altra parte, in precedenza era stato lo stesso Gaiman ad assicurare che che Good Omens non avrebbe avuto altre stagioni e che le vicende narrate si sarebbero concluse definitivamente con il finale della stagione.