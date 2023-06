Good Omens, Prime Video pubblica il "paradisiaco" trailer della seconda stagione!

Il canale YouTube di Amazon Prime Video ha appena pubblicato il nuovo trailer di Good Omens 2, la seconda stagione della celebre serie TV basata sul romanzo omonimo di Terry Pratchett e Neil Gaiman; inoltre, svela al contempo la data d'uscita: il 28 luglio 2023.

"Good Omens torna il 28 luglio" appare come descrizione della clip. "Non è forse questo il paradiso?", in un chiaro riferimenti ai temi della storia.

Stando alla sinossi ufficiale, la serie "esplorerà trame che esulano dal materiale originale per gettare luce sulla misteriosa amicizia tra Aziraphale, un angelo esigente e commerciante di libri rari, e l'indaffarato demone Crowley. Dopo la loro lunga permanenza sulla Terra e l'Apocalisse sventata, Aziraphale e Crowley sono pronti per tornare a vivere tra i mortali nel Soho di Londra; eppure, un messaggio inaspettato li mette al corrente di un mistero sensazionale". Inoltre, altri dettagli su Good Omens 2 ci permettono di avere una panoramica sempre più ampia sulla seconda parte-

La prima stagione, composta da sei episodi, ha debuttato sulla piattaforma il 31 maggio 2019 – in concomitanza con la prima TV UK – e racconta l'Apocalisse scatenata dalle forze del Paradiso e da quelle dell'Inferno. Saranno Crowley e Aziraphale a impegnarsi nel tentativo di scongiurare il peggio... Riusciranno nell'impresa? Oltre a David Tennant e Michael Sheen nei panni dei due protagonisti, ricordiamo anche Daniel Mays, Sian Brooke, Ned Dennehy e Ariyon Bakare. Era il 29 giugno 2021 quando fu annunciato il rinnovo per altri episodi.

Nell'attesa delle nuove puntate, non perdetevi la sequenza d'apertura di Good Omens 2.