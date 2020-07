Good Omens, ci sarà una seconda stagione? Ecco la sorprendente risposta di Neil Gaiman!

Nel corso di una recente intervista promozionale Neil Gaiman, celebre e celebrato autore inglese, ha parlato della possibilità di una seconda stagione di Good Omens, serie tv di Amazon Prime Video tratta dal suo romanzo Buona Apocallise a Tutti.

Ecco cosa ha dichiarato lo scrittore:

"Penso che la probabilità di creare nuovi episodi di Good Omens siano piuttosto buone. Per lo meno, non ho sentito nessuno che sia intenzionato a non farlo. Dobbiamo solo capire come procedere e soprattutto quando e poi considerare anche tutti gli altri eventuali grandi 'se', e poi sistemare tutto. Inoltre, ora siamo nel mondo COVID e in questo momento nessuno sa nemmeno come poter iniziare a girare un film drammatico, ci sono problemi che nessuno di noi al momento sa come risolvere. Ma a tutti noi piacerebbe realizzare nuovi episodi, quindi credo davvero che sia solo una questione di tempo. Dobbiamo capire come possiamo farlo accadere in questo mondo, quanto tempo dovrà passare, e come far combaciare le agende di tutti. So di non essere l'unica persona che vorrebbe rivedere ancora Crowley e Aziraphale."

