Good Omens, la terza stagione si farà? Parlano Michael Sheen e David Tennant!

Good Omens è sicuramente, dovendo guardare alle produzioni esclusive della piattaforma Amazon Prime Video, una delle produzioni più apprezzate dagli spettatori. Vuoi per il carisma del cast dei protagonisti, o anche per l'originalità della serie. Questo show si è sicuramente guadagnato la sua schiera di fan.

Proprio in questi giorni è uscita sulla piattaforma la seconda stagione di Good Omens, e proprio ora che sappiamo come finisce possiamo ben sperare per una eventuale terza stagione dello show, visti i numerosi archi narrativi che ancora non sono stati irrimediabilmente conclusi.

A tal proposito, di recente ComicBook.com ha avuto modo di intervistare i due protagonisti David Tennant e Michael Sheen, sulle probabilità di vedere una prosecuzione ulteriore della serie nel corso dei prossimi anni.

"Non dipende da noi" ha detto Tennant. "Se dipendesse da noi si, ma..." ha aggiunto Sheen. "Noi ci speriamo, deve raggiungere un numero di spettatori sufficiente questa seconda stagione, in modo da rendere evidente che c'è bisogno di continuare".

Al duo è stato poi chiesto se ci fosse un determinato periodo che vorrebbero esplorare in una terza stagione.

"Bhe, ce ne sono molti" ha risposto Sheen. "Ci sono tante possibilità" ha aggiunto Tennant. "Adoriamo fare quelle scene ambientate in periodi diversi, sono così divertenti. Questo sia per la parte dei travestimenti, ma anche perché ci permette di esplorare meglio questi personaggi e le loro personalità".

E voi vorreste che la storia di Crowley e Aziraphale continuasse? Nell'attesa ci chiediamo, c'era bisogno della seconda stagione di Good Omens?. Oltretutto, sapevate che David Tennant vuole tornare come Doctor Who?