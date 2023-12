Good Omens, la terza stagione è ufficiale! Prime Video ha rinnovato la serie

Portare avanti un'opera finendo per uscire dai confini della fonte da cui è tratta è un rischio enorme, fallo per due volte potrebbe essere considerata pura follia: quando il motore di tutto è un genio come Neil Gaiman, però, c'è sempre motivo di partire ottimisti, e quindi eccoci pronti a goderci una nuova stagione di Good Omens!

Dopo aver portato avanti la storia di Crowley e Aziraphale in una seconda stagione, Gaiman (che già recentemente si era espresso a favore di una terza stagione di Good Omens) tornerà infatti al lavoro sui personaggi ideati insieme al compianto amico Terry Pratchett per la terza stagione di quella che solo nelle intenzioni iniziali di Amazon avrebbe dovuto nascere e morire come serie limitata.

"La stagione finale sarà confezionata con la stessa energia e lo stesso dinamismo che i nostri utenti hanno potuto apprezzare in tutto il mondo" sono le parole con cui Vernon Sanders di Amazon MGM Studios ha confermato non solo il rinnovo di Good Omens per la sua terza stagione, ma anche la chiusura dello show con i prossimi episodi.

Prime Video e Gaiman, insomma, sembrano intenzionati a seguire il consiglio dello sceneggiatore pentito di Boris, fermandosi alla terza stagione. Sarà la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate alcuni buoni motivi per attendere la terza stagione di Good Omens.