Good People: Lisa Kudrow protagonista del pilot della serie Amazon creata da Lee Daniels

La popolare attrice televisiva Lisa Kudrow è stata ingaggiata da Amazon Studios per la parte da protagonista nel pilot della serie Good People, creata da Lee Daniels e Whitney Cummings.

Good People è una serie che racconta tre diverse generazioni di donne che lavorano come consulenti e difensore civico in un college americano e affronta argomenti che vanno dal clima culturale corrente al concetto di femminismo attraverso le diverse generazioni e le difficoltà di rimettere in piedi delle idee socialmente costruite con le attuali concezioni etiche circa problemi complessi come il sesso, la razza, la classe sociale e il gender.

La Kudrow interpreterà Lynn Steele, a capo dell'ufficio del difensore civico del college, una forza della natura che ha ormai perso la verve di un tempo e che si ritrova completamente distaccata nel suo rapporto con le giovani generazioni, quelle dei millennials, nonostante sia sempre stata una donna di riferimento per tutta la sua carriera.

Lee Daniels, noto per aver diretto film come Precious, The Paperboy e The Butler, è anche il co-creatore della serie Empire per la Fox e che terminerà con la sesta e ultima stagione. La Cummings, invece, è nota per aver co-creato la sit-com 2 Broke Girls andata in onda tra il 2011 e il 2017 per un totale anch'essa di sei stagioni.

Di recente la Kudrow è apparsa nel debutto alla regia di Olivia Wilde, Booksmart, di cui vi abbiamo mostrato i primi sei minuti, e nella commedia romantica Long Shot, con Charlize Theron e Seth Rogen. Good People è prodotta da Amazon Studios and Fox 21 Television Studios.