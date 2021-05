I Goonies, Fox accantona la serie sul remake del cult di Richard Donner

Fox ha deciso di non proseguire con il progetto di una serie focalizzata sul tentativo di remake de I Goonies, cult anni '80 diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg. Lo show doveva raccontare la storia di un'insegnante e tre studenti impegnati nella realizzazione di un rifacimento del film.

La descrizione della serie era la seguente:"Dopo non essere riuscita a sfondare a New York e aver portato con sé un pesante segreto, Stella Cooper torna nella sua città natale per insegnare. Trova ispirazione, speranza e infine salvezza quando accetta di aiutare tre studenti che stanno perseguendo i loro sogni di regia realizzando un remake incredibilmente ambizioso, shot-for-shot, di uno dei film preferiti degli studenti... I Goonies".



Nel progetto doveva essere coinvolto anche il regista del film, Richard Donner, nelle vesti di produttore esecutivo insieme a Lauren Shuler Donner. Ormai da tempo si parla anche di un sequel di I Goonies, finora mai concretizzato.

Diretto da Richard Donner, I Goonies racconta la storia di un gruppo di ragazzini di Goon Docks, preoccupati dalla minaccia di un manipolo d'imprenditori di costruire un campo da golf al posto delle loro abitazioni.

Per ovviare a questa brutale eventualità i 'Goonies' partiranno per un viaggio alla ricerca del tesoro di Willy L'Orbo.



Non tutti però conoscono il film di Donner; James Gunn ha confessato di non aver mai visto I Goonies, nonostante sia uno dei titoli più conosciuti degli anni '80.