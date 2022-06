I Goonies, Gail Berman sulla serie:'L'idea iniziale grazie a Indiana Jones!'

La nuova partnership tra Disney+, The Donner Company e Amblin ha generato il progetto di una serie tv ispirata a I Goonies. Non un sequel del film anni '80 ma una trama che si ricollega proprio al film diretto da Richard Donner e diventato un classico per generazioni di spettatori e simbolo del cinema di quel decennio.

Nella serie tv un gruppo di aspiranti registi cercano di rifare il classico di Donner, sequenza per sequenza (la tecnica del shot-for-shot). Richard Donner è scomparso la scorsa estate.



La produttrice Gail Berman sta lavorando al progetto e ne ha parlato in una recente intervista, svelando da dove sia nata l'idea della trama della serie:"Si tratta di una collaborazione tra me, Amblin, e Lauren Shuler Donner. Quando lavoravo alla Paramount c'erano alcuni ragazzi che giravano questo film su I predatori dell'arca perduta, un remake inquadratura per inquadratura. All'epoca se ne occupò la stampa, e lo studio era molto colpito. Ho pensato che fosse un'idea straordinaria, e mi è rimasta sempre in testa: come posso prendere un'idea del genere e trasformarla in una serie tv?" ha dichiarato Berman a Variety.



Assicurati i diritti, Gail Berman non è rimasta con le mani in mano:"Necessitavamo di un autore eccezionale e di ottimi partner, quindi abbiamo portato l'idea a Amblin e l'hanno adorata. Sarah Watson è la nostra creatrice. La storia è quella di una città e di una famiglia stile Friday Night Lights, nella quale si racconta la storia di un remake inquadratura per inquadratura de I Goonies. Ci siamo rivolti a Warner Bros. e Toby Emmerich per chiedere i diritti. Dissero di sì, ovviamente, grazie a Steven Spielberg e i Donner. Lo stiamo realizzando per Disney+".



Il titolo temporaneo è Our Time:"Sarah [Watson] ha lavorato senza sosta per fornire questo incredibile script. [...] Siamo tornati dopo mesi e abbiamo terminato il bellissimo pilot, avevamo un cast incredibile ma sfortunatamente un po' troppo giovane per Fox. E così abbiamo cambiato direzione e coinvolto l'intera città nel plot. Non avevamo ancora niente di concreto per Disney+. Un altro esempio di come ritagliarsi un percorso dove non c'era, grazie ad una grande storia, ad un grande plot, ad una grande serie. L'accordo ha richiesto tempo ma siamo davvero entusiasti di andare avanti".



Sul nostro sito trovate la recensione dell'edizione blu-ray de I Goonies, cult anni '80 di Richard Donner.