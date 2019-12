Goran Višnjić e Robert Glenister sono Nikola Tesla e Thomas Edison in Doctor Who 12

Fate spazio nel TARDIS anche a Goran Višnjić e Robert Glenister, ovvero Nikola Tesla e Thomas Edison nella dodicesima stagione di Doctor Who. Lo showrunner della serie, Chris Chibnall, ci racconta qualcosa sui casting e sull'episodio.

Li abbiamo appena visti interpretati da Nicholas Hoult e Benedict Cumberbatch in The Current War (o come è stato chiamato nel nostro paese Edison - L'uomo che illuminò il mondo), ma avremo occasione di rivederli presto anche in Doctor Who.

Stiamo parlando di Nikola Tesla e Thomas Edison, che nella serie della BBC avranno il volto di Goran Višnjić (Timeless, E.R.) e Robert Glenister (The Aeronauts, La Legge Della Notte).

"Incontreremo Nikola Tesla, che sarà interpretato da Goran Višnjić" ha annunciato Chris Chibnall, lo showrunner di Doctor Who, in un'intervista con Radio Times "Quando è arrivato lo script, abbiamo pensato tutti che ci fosse solo un attore che avrebbe potuto interpretarlo. Così gli abbiamo mandato il copione, e nel giro di 48 ore ci ha detto di sì" racconta. "Credo che Tesla sia, nella maniera più assoluta, uno di quei personaggi da cui il Dottore non può che essere affascinato. Alcuni dicono che sia l'uomo che ha inventato il 20esimo secolo. Ma ovviamente non gli hanno riconosciuto il merito per questo.



E continua, sempre su Tesla: "Ha avuto un sacco di idee, ma anche... Il fatto è che Tesla era un inventore straordinario, estremamente interessante, anche perché era un Europeo che era andato a vivere in America. Ma affermava anche di aver avuto dei contatti con gli alieni. C'è stata una notte, nella vit di Tesla, in cui si sono verificate delle tempeste elettriche assurde, si vociferava di dischi volanti, e lui parlava di come lo avessero contatto gli alieni. stiamo davvero solo interpretando i fatti!"



Sempre con grande entusiasmo, afferma: "È un personaggio straordinario. Per questo una simile combo è stata irresistibile per noi. E anche l'episodio sarà irresistibile, con dei mostri davvero grandiosi"



Riguardo a Edison, invece, Chibnall asserisce: "Robert Glenister è il Thomas Edison della nostra storia su Tesla. Lui è grandioso. Ho lavorato con lui per The Great Train Robbery, e credo che sia uno dei più grandi attori che conosca, lo adoro" e conclude "Ci sono degli attori che credi siano già stati nello show, e sono rimasto rimasto sorpreso di scoprire che lui non era ancora apparso. È così preciso e misurato, davvero un attore brillante".



La dodicesima stagione di Doctor Who debutterà il 1 gennaio 2020 su BBC One.