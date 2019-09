Goran Visnjic e Claudia Doumit di Timeless si uniscono al cast di The Boys 2

Mentre The Boys di Amazon Prime Video continua a macinare consenso a due mesi dal suo arrivo sulla piattaforma streaming, intelligente e curatissimo adattamento dell'omonimo e dissacrante fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, la seconda stagione dello show attualmente in produzione ha rimpinguato le file del cast con due new entry.

Stiamo parlando di Goran Visnjic e di Claudia Doumit, entrambi leve della discreta e ormai conclusasi Timeless di casa NBC, che tanto ha fatto discutere lo scorso anno grazie al film andato in onda a dicembre sull'emittente americana. Stando a quanto riportato da Entertainment Weekly, la Doumit dovrebbe interpretare Victoria Neuman, eminente parlamentare del governo degli Stati Uniti che al momento non è chiaro se sia pro e contro i supereroi della Vought America all'interno delle fila dell'esercito.



Visnjic vestirà invece i panni di Alistair Adana, un controverso leader religioso di cui non è indicata però la fede professata. Data la presenza di supereroi nel mondo e della valenza religiosa che ricoprono - come visto anche nella prima stagione - stando al sito potrebbe avere a che fare con i Sette o con altri super sparsi per il globo.



Nel frattempo sia i produttori Evan Goldberg e Seth Rogen che membri del casto come Karl Urban hanno rivelato che la seconda stagione di The Boys sarà "migliore, più grande e sanguinosa": "Ci sono più soldi, aggiungeremo molto più personaggi e la portata dello show crescerà organicamente man mano del suo procedere".



È una promessa.