Gordon Ramsay: 'MasterChef ha dato un calcio nel sedere al mondo culinario'

La decima stagione di MasterChef è alle porte: lo show raddoppierà andando in onda due volte a settimana invece di una, e i preparativi per una stagione così importante sono in fermento.

Il più entusiasta è naturalmente Gordon Ramsay, produttore esecutivo, ospite e giudice dello show: "Non mi piace sedermi sugli allori. Tratto MasterChef come se si trattasse di mandare avanti un ristorante, devi essere creativo ogni anno e, come in ogni ristorante i clienti votano con i loro piedi, qui gli spettatori votano con i loro telecomandi" ha spiegato il celebre chef.

Joe Bastianich, che aveva abbandonato lo show alla quinta stagione per poi far ritorno alla nona, ha invece posto l'accento su quanto MasterChef sia importante per fornire una cultura culinaria alle persone: "Il successo di MasterChef ha inevitabilmente cambiato il mondo della cucina. C'è un'intera generazione di americani che è cresciuta guardandolo, ed ora ha una cultura culinaria. L'ho fatto per dieci anni in Italia, ho potuto osservarne l'impatto e l'evoluzione in un altro Paese e vedere come abbia cambiato il panorama culinario in uno dei Paesi più sofisticati al mondo" ha raccontato Bastianich.

"Penso che MasterChef abbia dato al mondo della cucina un vero calcio nel sedere, perché ora qualunque chef può sedersi e guardare un cliente cucinare meglio di quanto faccia lui nel suo ristorante. Per me è una cosa eccitante" gli ha fatto eco di nuovo Ramsay.

I produttori promettono di star pensando in grande per questa decima stagione, che si preannuncia a tutti gli effetti come una pietra miliare nella storia dello show. Ci sarà da fidarsi?