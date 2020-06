Gordon Ramsay: Uncharted, clamoroso! Il noto chef salta da un elicottero in volo

Gordon Ramsay ha dimostrato di essere un uomo impavido, oltre che uno chef di grande talento, lanciandosi da un elicottero in volo pur di raggiungere la meta in una delle puntate del suo show, Gordon Ramsay: Uncharted.

Di certo il noto chef britannico non si lascerà intimorire da una piccola cosa come un oceano infestato da squali pur di conoscere una nuova cultura ed una nuova tradizione culinaria. In questa clip esclusiva dell'episodio di domenica di Gordon Ramsay: Uncharted in onda su National Geographic, Ramsay visita la provincia del KwaZulu-Natal in Sudafrica per conoscere meglio il mendo degli Zulu. Per raggiungere il luogo designato dovrà saltare e raggiungere a nuoto le spiagge locali per potersi immergere appieno nei sapori del posto.

"Non sono di certo venuto qui per diventare un vero guerriero, ma comunque sono sulla giusta direzione", dice Ramsay dopo essere uscito dall'acqua incolume. "Saltare da un elicottero in un mare feroce, infestato di squali, per raggiungere la spiaggia. Spero veramente ne sia valsa la pena dopo quel salto, devo sapere tutto su quelle cozze, perché sono qui per imparare".

Nell'episodio di domenica, Ramsay passerà anche del tempo con altri esperti locali, tra cui lo chef Zola Nene, che mostrerà a Gordon alcuni dei vari stili di cucina indiani e zulù, e un localizzatore di animali selvatici di nome Lonely, che sa come trovare lombrichi e altre varie specie animali, circondato da rinoceronti.

Secondo molti fan lo chef stellato sarebbe la scelta perfetta per interpretare Chef Louis nel nuovo live action de La Sirenetta.