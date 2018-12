Gorilla and the Bird, la HBO ordina la serie limitata. Alla regia Jean-Marc Vallée

È sempre grazie a Deadline che possiamo riportarvi la notizia che la HBO ha dato il via libera all'adattamento televisivo di Gorilla and the Bird, trasposizione in serie limitata dell'omonimo romanzo di Zack McDermott che a quanto pare verrà interamente diretta da Jean-Marc Vallée (Dalla Buyers Club, Sharp Objects).

Il libro, Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother's Love, è basato sul memoir dell'avvocato newyorchese Zach McDermott, che dovette combattere per anni con il disturbo bipolare. Insieme anche a Channing Tatum, lo stesso McDermott figurerà come produttore della serie, che ripercorre l'esperienza di quest'ultimo con la malattia, scoperta all'età di 26 anni, quando egli credette di essere perennemente perseguitato. Ricoverato al Bellevue Hospital, disperato, Zach inizia una battaglia per riconquistare la propria identità. Lascerà New York per tornare in Kansas per ricongiungersi con la sua amata e solida madre Bird.



Vallée sarà anche produttore esecutivo con la sua Crazyrose, e la sceneggiatura della serie è firmata da Bryan Sipe (Demolition - Amare e Vivere), che fungerà insieme a Vallée anche da produttore esecutivo e soprattutto shorunner del progetto.



Gorilla and the Bird non ha ancora un numero specificato di episodi né una data per la première, essendo ancora alla prima fasi pre-produttive.