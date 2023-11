Gormiti, annunciata la serie tv live-action! Arriva Gormiti: The New Era

Rainbow, la compagnia fondata da Iginio Straffi fiore all’occhiello del Made in Italy, ha annunciato in questi minuti Gormiti: The New Era, un reboot di uno dei franchise più iconici degli ultimi anni che, per la prima volta, diventa una serie live action.

Vero e proprio fenomeno della cultura pop, i Gormiti saranno reinventati per il pubblico internazionale in questa nuovissima produzione Rainbow ad alto budget: la veste live action sarà caratterizzata da straordinari effetti in CGI che daranno alla serie un’impronta sensazionale. Lo show è attualmente in produzione, dopo un lungo periodo di preproduzione in cui Rainbow ha creato nei minimi dettagli le atmosfere, le tecniche e gli effetti speciali dello show. Gormiti - The New Era sarà composta da venti episodi girati in Italia in lingua inglese con un cast di attori internazionali, e verrà rilasciata a partire dall’autunno 2024.

La serie - che arriva dopo il successo della serie tv animata di Dragonero, altro progetto Made in Italy - si rivolgerà ad un pubblico kids/preteen, e come tutte le produzioni Rainbow, anche questa nuova serie sarà ricca di messaggi positivi e valori educativi. Il cast principale di Gormiti: The New Era è stato accuratamente selezionato tra i giovani talenti del panorama internazionale, ed è formato dai giovanissimi attori Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion), Federico Cempella (Zane – Scion), Robel Araya (Glen – Scion), Francesco Bertozzi (Carter – Scion) e Claire Palazzo (Myridell). La regia è affidata a Mario Parruccini, regista e sceneggiatore attivo nel mondo dello spettacolo dal 1995.

