Gossip bomba: Giulia De Lellis ed Andrea Damante presto sposi!

Il settimanale Chi ha lanciato un vero e proprio gossip bomba: Giulia De Lellis ed Andrea Damante presto dovrebbero convolare a nozze. Il magazine riferisce che Andrea ancora non le avrebbe regalato l'anello, come vuole la tradizione, ma le avrebbe già chiesto la mano.

"Gli amici dicono che lei abbia risposto 'si, lo voglio'" continua il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che però non svela molti altri dettagli sulla possibile data delle nozze. Sta di fatto che questo nuovo rumor allontana categoricamente alcune voci trapelate nelle scorse settimane secondo cui i due sarebbero nuovamente in crisi. Giulia ed Andrea infatti sono stati paparazzati insieme durante un'uscita serale dopo il lockdown. I due, a cena in un locale milanese, si sono scambiati baci ed abbraccio, e non è da escludere che la proposta sia arrivata proprio durante quella serata.

Insomma, il clima è diametralmente opposto rispetto a quello che si respira tra Pago e Serena Enardu, che di recente si sono lasciati con delle dichiarazioni al vetriolo che hanno immediatamente fatto il giro del web. Lo stesso sta accadendo anche tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che a giudicare dagli ultimi rumor si sarebbero lasciati dopo aver trascorso una quarantena apparentemente tranquilla a casa.