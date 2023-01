Gossip Girl 2, HBO Max cancella la serie: niente terza stagione

Eppure era andata così bene: Gossip Girl, il reboot della serie con Blake Lively e Leighton Meester, non andrà avanti. HBO Max ne ha annunciato infatti la cancellazione ufficiale. Non è bastato il ritorno di un personaggio storico di Gossip Girl nel reboot per convincere la piattaforma: questa terza stagione non s'ha da fare.

"Siamo molto grati allo showrunner/produttore esecutivo Joshua Safran, e i produttori esecutivi Stephanie Savage e Josh Schwartz per averci riportato nell'Upper East Side e in tutti gli scandali della Constance Billard", annuncia la piattaforma HBO Max.

"Nonostante non continueremo con una terza stagione di Gossip Girl, li ringraziamo per i triangoli amorosi allettanti, tradimenti pianificati e il senso della moda impeccabile che la serie a riportato ad una nuova fetta di pubblico", ha aggiunto.

Ma se questa non sarà la dimora per la serie, il produttore esecutivo è determinato a trovarne un'altra:"[...] Se questa è la fine, al meno ce ne siamo andati al top del top", ha scritto Joshua Safran (il produttore esecutivo e showrunner della serie) in un tweet. La notizia della cancellazione è ancora fresca, dunque non è chiaro se sia stata già trovata un'alternativa per il terzo capitolo.

