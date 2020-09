Gossip Girl, 7 teen drama da vedere se avete amato la serie

Sono passati 13 anni dal debutto di Gossip Girl, e in attesa di sapere di più sul reboot targato HBO Max che vedrà come protagonista Emily Alyn Lind vediamo insieme la lista di serie da recuperare proposta da TV Guide per i tanti fan che sentono la mancanza dei ragazzi dell'Upper East Side.

Tra queste non può ovviamente mancare The O.C., lo show che più di tutti ha aperto al successo dei teenage drama, ma anche serie composte da molte stagioni come One Three Hill e Pretty Little Liars. Per quanto riguarda le uscite più recenti, invece, il sito consiglia le serie Netflix Outer Banks, Blood & Water ed Elìte.

Ecco la lista completa:

Elite

The O.C.

The Bold Type

Blood & Water

Outer Banks

One Three Hill

Pretty Little Liars

Avete già visto tutte le serie citate? Fateci sapere quali sono le vostre preferite del genere nello spazio dedicato ai commenti.

Il reboot di Gossip Girl, lo ricordiamo, sarà ambientato 8 anni dopo il finale della serie originale e seguirà una nuova generazione di studenti di una scuola privata di New York che farà parte del team di sorveglianza social del sito di Gossip Girl. Stando alle indiscrezioni, la serie esplorerà il cambiamento avvento negli ultimi anni per via dei social media.