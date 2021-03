Gossip Girl, un'altra star si aggiunge al reboot di HBO Max: scoprite chi è

Vanno avanti i lavori per il reboot di Gossip Girl in produzione per HBO Max, e dopo averci presentato il cast principale dello show, la serie aggiunge un altro nome alla sua lista di interpreti.

Si tratta di Elizabeth Lail, attrice meglio conosciuta per i suoi ruoli nelle serie tv Once Upon A Time e You, nelle quali interpreta rispettivamente la Principessa Anna di Frozen e la protagonista femminile della prima stagione (e interesse amoroso di Joe), Becca.

Al momento non sono stati forniti dettagli sul ruolo che interpreterà nella nuova iterazione della serie che dal 2007 al 2012 riscosse grande popolarità tra il pubblico di tutto il mondo, portando alla ribalta attori del calibro di Blake Lively, Leighton Meester, Sebastian Stan e lo stesso protagonista di You Penn Badgley.

Scritto e supervisionato da Josh Safran, il reboot di Gossip Girl sarà ambientato "otto anni dopo la chiusura del celebre sito, quando una nuova generazione di studenti dell'élite newyorchese vengono introdotti alla 'sorveglianza social' di Gossip Girl. La nuova serie mostrerà quanto i social media e lo stesso panorama sociale di New York sono cambiati nel corso del tempo".

Tra i già annunciati protagonisti del nuovo Gossip Girl troviamo Thomas Doherty, Evan Mock, Eli Brown, Emily Alyn Lind, Zion Moreno, Jordan Alexander, Julien Calloway, Whitney Peak e Savannah Lee Smith.