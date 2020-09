Gossip Girl, il costumista della serie: 'Guardate il reboot per i costumi!'

Avete bisogno di buoni motivi per dare fiducia al nuovo reboot di Gossip Girl prodotto da HBO Max? Ci pensa Eric Daman, costumista dello show originale e della sua nuova iterazione, a darvene un paio.

Lo scorso anno fu annunciato, con grande sorpresa di tutti, il reboot di Gossip Girl, il popolare show targato The CW giunto al termine solo 8 anni fa.

Questa volta, però, la serie avrà dimora sulla piattaforma streaming di WarnerMedia HBO Max, e stando a quanto detto finora, non sembra essere contemplato il ritorno dei protagonisti originali (all'infuori di Kristen Bell che tornerà come voce narrante di Gossip Girl).

Ma se siete fan della serie creata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, non temete, perché i due ritorneranno come produttori del reboot, e non saranno i soli: anche in questa occasione avremo modo di vedere outfit iconici e all'ultima moda grazie a Eric Daman, il costumista di Gossip Girl, che promette già altrettanti picchi di stile.

"Se siete fan dello show originale, spero che vi possiate approcciare al reboot con mente aperta, per guardarne l'evoluzione" ha affermato ai microfoni di Variety Daman, rivolgendosi alla fanbase dello show "Credo che un sacco di persone, sentita la parola 'reboot', abbiano pensato che avrebbero visto una 'nuova Serena', una 'nuova Blair', ma non sarà così. Quando ho letto la sceneggiatura... È qualcosa di fresco, e davvero intelligente. Ho detto subito di si, perché ti riporta subito in quel mondo".

E soprattutto... "Ma se volete una risposta più provocante, vi direi che tutti dovrebbero guardarlo per i costumi!".