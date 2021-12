Gossip Girl, nell'episodio 10 del reboot c'è un'inattesa reunion!

Sono usciti oggi su HBOMax gli ultimi tre episodi della prima stagione del reboot di Gossip Girl: si tratta degli episodi 10, 11 e 12, che arriveranno in Italia su Sky nel periodo delle festività natalizie. Nelle celebrazioni di Hanukkah dell'episodio 10 avviene la più grande reunion (finora) di personaggi della serie originale.

Dopo il ritorno di Milo in Gossip Girl, ecco una nuova reunion! Con l'obiettivo di lanciare la carriera della madre nell'ambito della moda, Audrey (Emily Alyn Lind) riesce a procurarsi due inviti alla cena di Hanukkah con un membro del Council of Fashion Designers of America: si tratta di Eleanor Waldorf, la madre di Blair interpretata da Margaret Colin.

Ma non si tratta dell'unico grande ritorno: insieme a lei ritroviamo anche l'avvocato Cyrus Rose, nonché suo secondo marito (interpretato da Wallace Shawn), nonché la cameriera di casa Waldorf Dorota Kishlovsky (Zuzanna Szadkowski) e il marito Vanya (Aaron Schwartz).

"E' stato bellissimo poterli rivedere, perché per me sono delle icone sia come esseri umani che come personaggi" ha raccontato lo showrunner Joshua Safran, aggiungendo che è stato felice di ritornare a scrivere per loro e rivelando un aneddoto divertente sul decimo episodio: "Non so come sia successo, ma sul set quel giorno eravamo solo in tre ad essere ebrei: io, la co-produttrice April Blair e un assistente" e dato che nessuno degli attori era di religione ebraica "abbiamo dovuto guidarli nella preghiera. Quando sentirete le preghiere nell'episodio, in realtà sono le nostre voci".

Anche se la Blair Waldorf di Leighton Meester non appare nella puntata, grazie alla madre sappiamo che adesso si trova a Parigi alla guida della Waldorf Design, dopo il ritiro di Eleanor. Intanto il reboot di Gossip Girl avrà una stagione 2, annunciata dopo la messa in onda dei primi episodi.