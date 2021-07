Gossip Girl, l'ultimo episodio ha visto il ritorno di un personaggio della serie originale

L'ultimo episodio pubblicato su HBO Max della serie reboot di Gossip Girl ha visto il ritorno di un personaggio della serie originale, non però uno di quei vecchi protagonisti che i fan si aspettavano di rivedere, tant'è che proprio gli appassionati hardcore hanno faticato a credere ai loro occhi.

L'episodio uscito giovedì 29 luglio in streaming, infatti, ha visto Zoya incontrare faccia a faccia niente meno che Milo, il figlio legittimo di Georgina Sparks. Interpretato da Azhy Robertson, questa versione invecchiata di 10 anni del personaggio si offre di dare una mano a Zoya dopo che Julian ha scelto di intraprendere una guerra non proprio civile per il compleanno di sua sorella.



Considerato il relativamente breve periodo che intercorre tra la serie originale e il nuovo progetto, tra l'altro prodotto anche dagli stessi creatori dello show primi anni 2000, Josh Schwartz e Stephanie Savage, la notizia di un nuovo Gossip Girl era stata accolta con un certo scetticismo da parte degli spettatori.

Scetticismo che però, almeno per quanto riguarda l'audience americana, non deve aver intaccato la curiosità nei confronti della novità, perché Gossip Girl 2.0 è ufficialmente l'originale HBO più visto al suo debutto sulla piattaforma, sorpassando il precedente detentore del record, L'Assistente di Volo con Kaley Cuoco.

In termini di numeri si parla di 555.000 abitazioni sintonizzate su HBO Max per vedere di che pasta è fatta la serie, dei primi posti tra i trend topic su Twitter per buona parte della giornata e 15 miliardi di menzioni e contenuti ispirati alla serie su TikTok.