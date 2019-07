Gossip Girl, HBO Max ordina il reboot della serie tv

Fan degli Upper East Siders, gioite: il chiacchierato reboot di Gossip Girl è stato confermato, e sarà prodotto per il nuovo servizio streaming HBO Max.

C'erano state già discussioni al riguardo in casa The CW, e Mark Pedowitz, il presidente del network, aveva rimesso la decisione finale nelle mani della Warner Bros. e dei creatori della serie originale, Josh Schwartz e Stephanie Savage, dato che senza loro dicevano di non voler procedere.

Sia la WB che i due, a quanto pare, devono aver gradito l'idea, perchè questi ultimi saranno tra i produttori esecutivi del reboot ordinato dalla nuova piattaforma streaming Warner, HBO Max.

Gossip Girl 2.0, se così lo vogliamo chiamare in attesa di un titolo ufficiale, vedrà un inedito gruppetto di ricchi adolescenti come protagonisti delle vicende ambientate in un mondo ancora più social di quello che abbiamo visto nella versione del 2007, ma riportate dalla sempre vigile Gossip Girl. I nuovi Upper East Siders ci intratterranno con 10 episodi da un'ora ciascuno.

Sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, Joshua Safran, già membro del team produttivo originale, poi impegnatosi a creare nuovi show come Quantico (ABC) e l'imminente Mixtape (Netflix).

Non sappiamo ancora nulla su un possibile coinvolgimento del "vecchio cast", né abbiamo ancora una data di uscita per la serie, ma la piattaforma farà il suo debutto nel 2020, quindi è probabile che torneremo a Manhattan entro la fine del 2021.

E voi, cosa ne pensate? Vi piace l'idea di un reboot di GG? Fateci sapere nei commenti!

