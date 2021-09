Gossip Girl, HBO Max rinnova la serie per una seconda stagione

Per ora abbiamo visto solo una parte della prima stagione di Gossip Girl, il reboot della serie The CW targato HBO Max, ma tanto è bastato alla piattaforma streaming di WarnerMedia per decidere di rinnovare lo show per una seconda stagione.

Altro che flop!

Dopo aver fatto registrare nuovi record a HBO Max, il chiacchierato reboot di Gossip Girl è stato già rinnovato per una seconda stagione dal servizio streaming Warner, sebbene non siano ancora andati in onda tutti gli episodi della prima stagione.

Con un debutto che ha battuto persino quello de L'Assistente di Volo, fino a quel momento l'originale HBO Max più visto al suo esordio sulla piattaforma, il nuovo adattamento dei romanzi di Cecily von Ziegesar ha conquistato il pubblico americano, assicurandosi un posto nel palinsesto della piattaforma Warner anche per la prossima stagione televisiva.

Intanto, la serie scritta e prodotta da Joshua Safran si appresta a fare ritorno con la seconda parte della prima stagione il prossimo novembre.

Tra i suoi protagonisti troviamo Emily Alyn Lind, Thomas Doherty, Jordan Alexander, Eli Brown, Evan Mock, Zion Moreno, Savannah Lee Smith, Whitney Peak, Tavi Gevinson e Todd Almond, ma non sappiamo ancora chi verrà riconfermato per la seconda stagione, o quali saranno le new entry del cast.