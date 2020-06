Gossip Girl, Penn Badgley e Chace Crawford shock sul finale: 'Non aveva molto senso'

Il protagonista di You Penn Badgley e una delle star di The Boys Chace Crawford partecipano a una mini-reunion virtuale di Gossip Girl grazie al segmento Actors on Actors di Variety, dove parlano anche del controverso finale del teen drama targato The CW.

Al momento, Penn Badgley e Chace Crawford hanno un gran bel da fare con i loro rispettivi show, You e The Boys, ma è difficile non guardarsi indietro e ripensare ai vecchi tempi sul set di Gossip Girl, specialmente quando i loro ruoli precedenti hanno in un qualche modo informato anche quelli attuali.

"Ciò che mi sembra interessante di Joe Goldberg è che è quasi una stramba continuazione di Dan" osserva Chace Crawford chiamando in causa sia personaggio di Badgley in Gossip Girl, che quello di You.

E ammette: "Alla fine di Gossip Girl, qualsiasi sia stata la tua reazione in merito al fatto che potesse essere più o meno furba come mossa, rivelare che Dan è Gossip Girl... Non era granché in linea con il personaggio di Dan, non trovi? "

"Già" concorda il collega, che malgrado si dica sempre grato allo serie di The CW, commenta "È interessante, a prescindere dalla mia performance, il fatto che sia semplicemente io, uno dei personaggi principali di uno show chiamato Gossip Girl, e poi alla fine si scopre che sono io stesso Gossip Girl... Anche se possiamo stare qui a dibattere se abbia senso o meno, e possiamo dibattere sul fatto che Dan sia davvero il protagonista maschile dello show o meno, perché il cuore dello show era un altro".

Insomma, non li vediamo troppi convinti dei risvolti finali di quello che all'epoca fu, come dicono loro stessi, uno show piuttosto "all'avanguardia".

Ma quando Chace nomina il reboot di Gossip Girl di HBO Max, Penn si mostra decisamente entusiasta: "Amico, sono così interessato, voglio proprio vedere come sarà! Ai ragazzi auguro il meglio. E sarà interessante anche vedere come reagiranno le persone".