Gossip Girl, nel reboot apparirà anche Chuck Bass? Ecco cosa ce lo fa pensare

Che HBO Max abbia in programma un reboot di Gossip Girl lo sappiamo ormai da tempo, e nei mesi scorsi abbiamo conosciuto anche alcuni dei nuovi interpreti dello show... Ma adesso un criptico post su Instagram farebbe pensare a un illustre ritorno.

Mentre, infatti, è stato annunciato il ritorno di Kristen Bell come voce narrante di Gossip Girl, null'altro si è saputo finora di possibili apparizioni e camei da parte dei membri del cast originale della serie prodotta da The CW.

Sebbene il nuovo gruppo di rampolli di Manhattan sembra promettere bene (tra i nuovi volti anche il Thomas Doherty di Descendants 2 e High Fidelity, e la Emily Alyn Lind di Revenge), i fan della serie sperano di poter rivedere almeno un paio dei loro personaggi preferiti, come ad esempio Chuck Bass.

E proprio Ed Westwick, l'attore interprete del bello e dannato ereditiero, avrebbe postato su Instagram un messaggio (che trovate come sempre in calce alla notizia) che potrebbe far pensare a un qualche tipo di annuncio... Magari riguardo a una sua comparsata nel reboot?

In realtà, le possibilità che si tratti di una sorta di live-chat o reunion virtuale del cast di Gossip Girl, o magari qualche evento di beneficenza, sono probabilmente più alte, ma sperare non costa nulla, non trovate?

Ad ogni modo, nelle prossime ore scopriremo l'arcano.