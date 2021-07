Gossip Girl, il reboot supera L'Assistente di Volo come show più visto di HBO Max

Ha fatto il suo debutto su HBO Max il reboot di Gossip Girl, facendo registrare ottimi ascolti per la piattaforma streaming di WarnerMedia, tanto da segnare addirittura un record per il servizio.

Due anni fa veniva annunciato un reboot di Gossip Girl, il teen drama di The CW con Blake Lively, Leighton Meester e Penn Badgley basato sui romanzi di Cecily von Ziegesar.

Considerato il relativamente breve periodo che intercorre tra la serie originale e il nuovo progetto, tra l'altro prodotto anche dagli stessi creatori dello show primi anni 2000, Josh Schwartz e Stephanie Savage, la notizia di un nuovo Gossip Girl era stata accolta con un certo scetticismo da parte degli spettatori.

Scetticismo che però, almeno per quanto riguarda l'audience americana, non deve aver intaccato la curiosità nei confronti della novità, perché Gossip Girl 2.0 è ufficialmente l'originale HBO più visto al suo debutto sulla piattaforma, sorpassando il precedente detentore del record, L'Assistente di Volo con Kaley Cuoco.

In termini di numeri si parla di 555.000 abitazioni sintonizzate su HBO Max per vedere di che pasta è fatta la serie, dei primi posti tra i trend topic su Twitter per buona parte della giornata e 15 miliardi di menzioni e contenuti ispirati alla serie su TikTok.

Seconda stagione già in vista nell'Upper East Side?