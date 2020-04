Gossip Girl, Sebastian Stan parla del reboot: 'Mi fa sentire un po' vecchio'

Prima di diventare uno dei più amati personaggi del Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan bazzicava per le vie di Manhattan con completi firmati (e rigorosamente senza cintura) nei panni di Carter Baizen in Gossip Girl. Ma cosa ne pensa l'attore del reboot targato HBO Max?

"Non riesco a credere che avremo un reboot. È una figata. Anche se mi ricorda quanto io sia vecchio. Ma non era nemmeno così tanto tempo fa!" rivela l'attore ai microfoni di Variety "Era il 2008, ma è come fosse un altro mondo. Ma era un lavoro fantastico, ero così felice di poterne far parte".

"Ero a New York. Lavoravo con i miei amici. E lo show è arrivato al momento giusto. Ne parlavano tutti" racconta Stan, aggiungendo poi un buffo aneddoto sul suo primo giorno sul set di Gossip Girl "Ricordo di essere arrivato alla prova costumi e di essermi sentito dire 'Ok, sappi che da ora in poi non indosserai più una cintura. È una questione di stile'. Io risposi 'ok'. Perciò non ho più indossato una cintura. Credo che fosse uno di quei trend a cui diede vita Gossip Girl. Non so se li ricordo bene. Ma per quanto riguarda gli uomini, questo lo ricordo eccome. Non indossare cinture. Fateci caso, non troverete un uomo con la cintura in quella serie".

Ma che starà facendo ora il suo Carter Baizen?

"Probabilmente sarà ancora dalle parti di Maui o qualcosa del genere" afferma l'attore che invece al momento è in quarantena a New York, in attesa che riprenda la produzione di The Falcon and The Winter Soldier, interrotta a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Altro che Maui!