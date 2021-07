Gossip Girl, lo showrunner spiega quel colpo di scena nel pilot del reboot di HBO Max

Joshua Safran è stato produttore esecutivo e autore di Gossip Girl e ora è showrunner del reboot. La nuova serie si svolge quasi 10 anni dopo l'interruzione della precedente con un nuovo cast, il totalizzante mondo dei social media e la presenza della classe sociale privilegiata di Manhattan. Safran ha raccontato un dettaglio del pilot di HBO Max.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla nuova serie di Gossip Girl. Se non l'avete ancora visto però potete scoprire il trailer del reboot di Gossip Girl.



Intervistato da Variety, Safran ha spiegato il motivo per cui la scelta di rivelare il nome di Gossip Girl subito nel pilot abbia paradossalmente liberato gli autori, approfondendo anche le caratteristiche dei professori ispirati ai suoi insegnanti dell'Upper East Side.

"Non ricordo se per prima cosa ho saputo che ci sarebbero stati insegnanti e un'insegnante sarebbe stata Gossip Girl, o se ho saputo prima che avrei saputo chi era Gossip Girl e che sarebbe stata un'insegnante. I due erano così testa a testa per me. Ero anche molto interessato a guardare le strade che non avevamo esplorato la prima volta e gli insegnanti: era un'intera area. Soprattutto gli insegnanti delle scuole private che sono più giovani degli insegnanti della scuola pubblica, che escono dall'università e non sono così lontani dall'età degli studenti a cui stanno insegnando. Tutto ciò combinato sembrava un territorio davvero fertile" ha dichiarato Safran.

La decisione di rivelare Gossip Girl all'inizio della serie è stata dettata anche da alcune insidie trascinate dallo show originale. In ogni caso è un grande colpo di scena per gli spettatori e i fan.



Lo scorso anno Sebastian Stan dichiarò che il reboot di Gossip Girl lo fa sentire un po' vecchio.