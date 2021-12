Gossip Girl, lo showrunner: 'vorrei che la stagione 2 andasse in onda subito'

La prima stagione del reboot di Gossip Girl targato HBO Max si è conclusa con un accordo tra Julien Calloway (Jordan Alexander) e l'anonimo (a lei) signore dei social media ad una condizione. Lo showrunner ha parlato del futuro dello show in una lunga intervista anticipando quelle che saranno le possibili trame della seconda stagione.

Il reboot di Gossip Girl è approdato su Sky, e per coloro che non hanno visto gli episodi finali, seguono spoiler. “Non posso parlarti della condizione del loro patto. Dovrai guardare la seconda stagione. Ma quello che posso dire è che l'arco di questa stagione è tale che Julien è arrivata alla missione di Kate senza sapere che si tratta di Kate”, ha detto a TheWrap il creatore di Gossip Girl, Joshua Safran. “Il che significa che si è resa conto che Gossip Girl in realtà ha aiutato. Tutte queste cose sono allo scoperto, le persone parlano. È come se la dichiarazione d'intenti di Gossip Girl avesse ora infettato Julien, e lei pensa: "Il motivo per cui non ha funzionato completamente è perché non l'hai fatto abbastanza bene, e io ti aiuterò". E penso che questa alleanza tra loro in futuro sia piuttosto divertente e dia una grande carica di energia per l'inizio della Stagione 2. Vorrei che la Stagione 2 potesse andare in onda subito. Non so quanto tempo passerà tra le stagioni, perché non abbiamo ancora iniziato a girare. Ma vedrete davvero cosa accadrà e sarà super divertente.”

Safran ha proseguito: "Camille, la odi, ma è divertente, molte persone si schierano con lei. Voglio dire, lei non sa che Kate è Gossip Girl. Vedrete molto di più di Camille. Incontrerete anche il padre di Monet, Greyson, e questa è una grande storia andando avanti. Penso che questo sia l'inizio di un viaggio per Kate".

TheWrap ha ottenuto scoop sul futuro della nuova triade preferita da tutti: Audrey, Max (Thomas Doherty) e Akie (Evan Mock). "Sarà facile o più facile a dirsi che a farsi?" Safran ha detto del trio, che ha deciso nel finale della prima stagione di Gossip Girl di iniziare ufficialmente una relazione romantica tra loro. "Penso che quando hai tre persone che vogliono tutte la stessa cosa, ciò non significa che vogliono la stessa cosa allo stesso modo..."



Nel decimo episodio di Gossip Girl un'attesa reunion ha scaldato i cuori dei fan che ora aspettano con ansia la seconda stagione.