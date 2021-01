Gossip Girl, svelati su Instagram tutti i protagonisti del reboot

Dopo il primo sguardo al di Gossip Girl diffuso nei mesi scorsi, l'account ufficiale della serie HBO Max ha inaugurato il nuovo anno presentando su Instagram tutti i membri principali del cast.

Ogni post dedicato ai protagonisti è accompagnato dalla caratteristica che più contraddistingue il rispettivo personaggio. Nel caso di Jordan Alexander (Julien Calloway) troviamo per esempio "Influenza", mentre Zoya Lott (Whitney Peak) e Max Wolfe (Thomas Doherty) sono associati rispettivamente a "Prospettiva" e "Libertà". Fanno parte dei membri del cast svelati su Instagram anche Evan Mock, Eli Brown, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Zion Moreno and Savannah Smith. Trovate tutte le foto in calce all'articolo.

Basata sull'omonima serie di romanzi scritta da Cecily von Ziegesar, la serie sarà ambientata otto anni dopo gli eventi dell'originale Gossip Girl e seguirà una nuova generazione di studenti di una scuola privata di New York. Lo show racconterà come sono cambiati i social media e il panorama stesso di New York nel corso di questo lasso di tempo.

Lo showrunner del reboot è Joshua Safran, già produttore esecutivo e sceneggiatore della serie originale andata in onda dal 2007 al 2012, mentre la regia dei primi due episodi porta la firma di Karena Evans. Il reboot di Gossip Girl non ha ancora una data di uscita su HBO Max.



Nel frattempo, il costumista Eric Daman ha consigliato di guardare il reboot di Gossip Girl per i costumi.