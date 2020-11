Gossip Girl torna nel 2021: primo sguardo ai protagonisti del reboot

HBO Max ha pubblicato le prime immagini ufficiali del reboot di Gossip Girl, il teen drama andato in onda dal 2007 al 2012 che ha lanciato le carriere di Blake Lively, Leighton Meester e Penn Badgley.

Le foto mostrano i nuovi protagonisti sui gradini del Metropolitan Museum, la stessa location dove Blair Waldorf e Serena van der Woodsen si ritrovavano prima delle lezioni o durante la pausa pranzo. Nel cast troviamo Emily Alyn Lind, Eli Brown, Zion Moreno, Jordan Alexander, Tavi Gevinson, Savannah Lee Smith, Thomas Doherty, Whitney Peak, Tavi Gavinson e Adam Chanler-Berat.

Ambientato 8 anni dopo il finale della serie originale, il reboot seguirà una nuova generazione di studenti di una scuola privata di New York che farà parte del team di sorveglianza social del sito di Gossip Girl. Sappiamo inoltre che Emily Alyn Lind vestirà i panni di Audrey, una ragazza appena uscita da una relazione a lungo termine che inizia finalmente a guardarsi intorno.

Al momento non abbiamo notizie sull'eventuale presenza dei membri originali del cast, se non quella di Kristen Bell come voce narrante del reboot. Che ve ne pare di queste prime immagini? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.

Intanto, il costumista Eric Daman ha consigliato di guardare il reboot di Gossip Girl per i costumi.