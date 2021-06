Gossip Girl, si torna nell'Upper East Side nel nuovo trailer del reboot di HBO Max

Manca solo un mese al debutto del reboot di Gossip Girl su HBO Max, ma siamo sicuri di essere pronti? Ecco un nuovo trailer per prepararci al meglio all'arrivo della nuova generazione dei giovani, ricchi combinaguai.

Sulla piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max, sta per approdare l'attesa nuova serie ispirata ai romanzi di Cecily von Ziegesar, Gossip Girl, e anche questa volta ci vengono promessi scandali a colazione, pranzo e cena.

"Nove anni fa, il sito web di Gossip Girl (quella originale) è stato smantellato. Ma dopo che una nuova generazione di giovani studenti dell'élite newyorchese assume il controllo della scuola privata Constance Billard, la celebre blogger torna all'attacco come fonte numero uno degli scoop nelle loro scandalose vite. #GossipGirl" recita la sinossi ufficiale dello show, e come si vede dal trailer che trovate anche in testa alla notizia, la cara Gossip Girl si è adattata ai tempi, dominando la scena con un nuovo account Instagram che tutto vede e tutto sente.

Prodotta dai creatori dello show originale Josh Schwartz e Stephanie Savage assieme a Leslie Morgenstein, Gina Girolamo e Lis Rowinski, la serie in arrivo l'8 luglio in America sarà scritta da Joshua Safran e avrà nel cast Jordan Alexander, Eli Brown, Emily Alyn Lind, Thomas Doherty, Elizabeth Lail Tavi Gevinson, Adam Chanler-Berat, Savanna Smith, e Zión Moreno, oltre a veder tornare anche Kristen Bell come voce di Gossip Girl.