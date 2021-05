Gossip Girl, il trailer ufficiale del reboot: ecco quando arriverà su HBO Max

HBO Max ha diffuso in rete il teaser trailer ufficiale del reboot di Gossip Girl, il fortunato teen drama che ha lanciato le carriere di Blake Lively, Leighton Meester e Penn Badgley che ora torna con un nuovo e nutritissimo gruppo di protagonisti.

Sul finale del filmato, in attesa di novità sulla distribuzione italiana, viene inoltre confermato che la serie debutterà sulla piattaforma streaming di casa Warner il prossimo 8 luglio 2021.

Stando alla sinossi fornita dall'Hollywood Reporter, lo show è descritto come "un'estensione del classico della cultura pop che ci riporta nell'Upper East Side, dove una nuova generazione di adolescenti delle scuola private di New York viene introdotto alla sorveglianza social nove anni dopo che il sito web del blog originale è stato oscurato. Gossip Girl esplorare il mondo in cui i social media e lo stesso panorama di New York sono cambiati nel corso degli anni".

Ambientato dunque 9 anni dopo il finale della serie originale, il nuovo Gossip Girl vedrà come protagonisti Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith, con Kristen Bell che riprenderà il ruolo di narratrice. La serie è scritta e prodotta da Joshua Safra, mentre gli autori originali sono a bordo del progetto come produttori esecutivi.

Che ve ne pare di questo primo filmato? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo alla presentazione di tutti i nuovi protagonisti di Gossip Girl.