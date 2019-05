Gosta: lo psicologo infantile tra Commedia e Dostoevskij

HBO Europe ha pubblicato il trailer della serie TV Gosta, scritto e diretto da Lukas Moodysson. Si tratta del primo prodotto commissionato dal network in Scandinavia.

Al centro delle vicende della serie TV troviamo l'omonimo Gosta (Vilhelm Blomgren) un uomo che svolge la professione di psicologo infantile. Per il suo primo incarico lavorativo dovrà spostarsi in una piccola città di campagna. Il suo scopo nella vita è molto semplice: vuole essere la persona più gentile del mondo e cercare di aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno. Ma non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Oltre a Blomgren, saranno presenti anche gli attori Mattias Silvell e Amy Deasismont nei ruoli rispettivamente del padre e della fidanzata di Gosta, che è possibile ammirare già nella prima sequenza del trailer.

La serie, che il regista Lukas Moodysson ha definito un mix tra una commedia e Dostoevskij, è composta da dodici episodi, con i primi quattro che debutteranno il 1 luglio e avranno la durata di quaranta minuti.