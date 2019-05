GOT, Emilia Clarke non sembra gradire l'evoluzione della sua Daenerys

Manca un solo episodio alla fine di Game of Thrones e tutti i fans trattengono il fiato in attesa di scoprire cosa riserverà l’epilogo. Il penultimo episodio andato in onda, The Bells, ha però fatto storcere il naso a molti, quando Daenerys Targaryen ha seminato morte e distruzione ad Approdo del Re.

È proprio il drastico cambiamento di Daenerys Targaryen a lasciare perplessi. Dopo aver trascorso sette stagioni a proteggere persone innocenti e aver fatto del male ai suoi nemici, improvvisamente sembra aver deciso di poter uccidere anche quelli che non c'entrano niente, e l’attrice che la interpreta, Emilia Clarke, ha lasciato intendere di non essere soddisfatta dell’evoluzione del personaggio.

Parlando con Vanity Fair delle ultime scene che l’hanno vista protagonista, l'attrice ha dichiarato senza mezzi termini: "Mi hanno fatto inc***are", soprattutto perché resteranno impresse nella mente degli spettatori come quelle finali.

Anche se gli sceneggiatori della serie hanno spiegato nella featurette post-episodio che questo cambiamento è frutto di un processo iniziato da tempo, si può quindi facilmente intuire quanto Emila Clarke sia in disaccordo con questa scelta.

Daenerys ha sopportato tante avversità e superato terrificanti prove per ottenere il potere che ha, e al centro del suo personaggio c’era sempre stata la volontà di proteggere i deboli e gli innocenti, fin dall’inizio della serie. Pur non avendo mai rinnegato la sete di sangue dei Targaryen quando si trattava dei suoi nemici, o di coloro che commettevano ingiustizie, non aveva mai mostrato tanta crudeltà fine a se stessa.

Forse è a questo che Emilia Clarke si riferisce, al cambiamento troppo drastico che ha dovuto accettare negli episodi finali della serie.

Queste sono tutte le morti in GOT nell'episodio 8x05. L'epilogo della serie andrà in onda il 19 maggio. Ecco il trailer dell'episodio finale di Game of Thrones.