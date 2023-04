GOT, HBO sta lavorando al prequel su Aegon I il Conquistatore?

Mentre HBO sta programmando le stagioni 3 e 4 di House of The Dragon, alcune voci cominciano a sostenere che si stia iniziando a parlare di un ulteriore progetto: il prequel di GOT su Aegon I il Conquistatore della casa protagonista: i Targaryen.

Secondo quanto riportato da Variety, fonti sostengono che negli studi HBO si stia discutendo del prequel in questione, ma HBO non ha confermato effettivamente le dicerie.

Molti fan hanno discusso infatti sull'esplorare il passato della casa Targaryen, e l'importanza di mettere una lente su tutti gli avvenimenti che hanno portato all'assetto presentato nel prequel uscito lo scorso anno: House of The Dragon.

Tra l'altro, neanche a farlo apposta, ultimamente si discuteva su un possibile coinvolgimento di Henry Cavill nel prequel di GOT. L'attore, come già saprete, non interpreterà più né Superman, né The Witcher, due ruoli con i quali si è distinto negli ultimi anni, e per cui è amatissimo dal pubblico.

Nel frattempo si attende con ansia la seconda stagione di House of The Dragon, che preannuncia una vendetta quasi prevedibile e una guerra aspra tra le due famiglie protagoniste.

Sareste in favore di un prequel su Aegon I Il Conquistatore? Se sì, quale attore potrebbe interpretarlo, a vostro avviso? Fatecelo sapere nei commenti!