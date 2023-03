GOT, Pedro Pascal rivela di essersi addormentato durante la scena della sua morte

The Mandalorian, The Last of Us e Game of Thrones: questi i titoli più di successo che hanno visto Pedro Pascal in ruoli di grande rilievo. A proposito del suo personaggio Oberyn Martell in GOT, l'attore ha rivelato un esilarante dettaglio del dietro le quinte.

Durante il format Hot Ones Pedro Pascal ha confessato di essersi addormentato durante le riprese della sua morte, ancora rimasta impressa negli spettatori della serie per la modalità d'esecuzione e per la violenza mostrata.

Nel dettaglio, Pascal ha affermato che: “Mi hanno schiacciato la testa. È stata la parte migliore della giornata. Era così caldo quando stavamo girando quella scena”. E ancora: “Lui (La Montagna) era sopra di me e metteva i suoi pollici nei miei occhi e aveva dei tubi che attraversavano il suo corpo e andavano dai suoi avambracci alle sue dita, pompano questo sangue fresco. Era così gentile, come la persona più delicata mai vista. Non ho sentito alcuna pressione, era così consapevole di quello che stava facendo.”

L'attore ha inoltre narrato di ulteriori espedienti utilizzati per realizzare una tale morte: “C'erano tutti questi pezzi carnosi che stavano posizionando sul mio viso e pompe di sangue in modo che si potesse diffondere nell'anfiteatro per avere una bella inquadratura dall'alto di noi. Ed ero morto, completamente addormentato”.

Insomma, la combinazione caldo-freddo deve aver rilassato a tal punto l'attore da entrare in un sonno profondo: “Era così caldo e quella sostanza così rinfrescante al tatto che dovevo stare completamente immobile. È stata la cosa più rilassante e sapendo anche che eravamo arrivati alla fine di questa lotta di quattro giorni, è stato molto catartico e sono andato nel sonno più profondo che abbia mai avuto".